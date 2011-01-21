Bogotá.

En el marco del caso que se sigue por el escándalo del ‘carrusel’ de la contratación en la capital, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llamó a declarar a 16 testigos.

Desde el próximo 27 de enero iniciará la recepción de los testimonios, entre los que se encuentran contratistas, exfuncionarios, exparlamentarios y hasta periodistas.

Por supuesto, unos de los primeros en declarar ante el alto tribunal de justicia serán Guido y Miguel Nule, así como el cuñado de estos, Mauricio Galofre, por el manejo que habría tenido de la contratación en la ciudad de Bogotá.

De acuerdo a versiones que se manejaron ayer en algunos medios de comunicación radiales, los abogados defensores de los contratistas costeños pedirán que, por motivos de seguridad, las diligencias que tengan que adelantar, sean llevadas a cabo por fuera del país.

También hace parte de la lista de testigos el gerente de la concesión Bogotá-Girardot, Francisco Guerrero, quien tendría en sus manos el esclarecimiento del caso de la supuesta visita que le hizo la esposa del senador Iván Moreno para tratar el tema de la entrega del manejo de las estaciones de gasolina situadas en el recorrido de la obra.

Así las cosas, para el 27 de enero próximo serán citados a declarar el concejal Carlos Vicente de Roux y el exsenador Gustavo Petro.

El 28 de enero asistirán el contratista Julio Gómez y la ex coordinadora jurídica de Conalvías, Martha Martínez.

Deberán comparecer el 31 de enero los contratistas John Jairo Aragón, Julio Gómez y Javier Hadad. El 1 de febrero, el contratista Emilio Tapia y el abogado Álvaro Dávila.

El 2 de febrero, los ingenieros Marta Julieta Gómez y Jorge Armando Mojica. Y, para el 3 de febrero, el periodista Daniel Coronell.