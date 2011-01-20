Archivo

El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, se reunirá el próximo 28 de enero en Washington con la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton; con su homólogo en ese país, Joseph Biden; con la secretaria de Trabajo norteamericana, Hilda Solís y con parlamentarios demócratas y republicanos estadounidenses, en un último intento para tratar de salvar el Tratado de Libre Comercio, TLC, entre ambas naciones.

El argumento principal que el ex dirigente sindical expondrá ante Washington para intentar salvar el acuerdo, que fue firmado desde hace más de cinco años pero que sigue sin la aprobación del Congreso de ese país, es que 'el TLC, es un gana-gana para Estados Unidos y Colombia'.

Y agrega Garzón a medios de comunicación que 'es necesario reiterar que cuando nosotros hablamos de la firma del TLC lo hacemos sobre la base de que aquí ganan los Estados Unidos y gana Colombia. No se trata ni de favores personales ni de dádivas unilaterales; aquí se trata de un acuerdo de conveniencia recíproca, como lo está haciendo Colombia con otros países'.

En el viaje, además, el Vicepresidente le solicitará al Gobierno norteamericano la ampliación de las preferencias arancelarias, Aptdea, por dos años más, con el objetivo de beneficiar a empresarios y trabajadores.

Así mismo, a raíz de que uno de los mayores peros del parlamento norteamericano para dar su 'sí' es la reiterada violencia contra sindicalistas en Colombia, Garzón se entrevistará con representantes de los sindicatos de ese país, empresarios y defensores de Derechos Humanos, entre otros.

Al respecto, el alto funcionario indicó que 'vamos a ser reiterativos en que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene una Política Integral de Derechos Humanos y que hemos tomado una decisión en el camino de consolidar a Colombia como un país moderno, y es que vamos a mantener una política de Estado para la promoción y respeto de los Derechos Humanos, incluyendo los laborales y ambientales'.