Johnny Hoyos

Fue recluido en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de La Picota, en la capital del país, el mayor del Ejército, Cesar Maldonado Vidales, luego de ser recapturado en la madrugada de ayer en los alrededores de la base de Tolemaida, Tolima. Con él, llegaron al penal otros cuatro militares.

Al parecer, el mayor, durante el pasado martes, horas después de haberse enterado de que su traslado a La Picota era inminente, empezó a planear su fuga, que pudo llevar a cabo en horas de la noche gracias a la negligencia, anuencia o complicidad de algunos de los militares que lo custodiaban.

Precisamente, por el hecho, fueron retirados dos oficiales y un suboficial de la base de Tolemaida.

Según informó el comandante del Ejército, general Alejandro Navas, el prófugo pasó la noche en una zona selvática en los alrededores de la guarnición castrense, mientras era buscado por los uniformados.

Por las llamadas que hizo desde su celular, una para buscar un vehículo que lo recogiera al salir de los predios de la base, los 3 mil hombres dispuestos lograron ubicarlo y capturarlo en la vereda La Mesita, a seis kilómetros de la guarnición.

Por los hechos, se abrió una investigación interna, aseguró el general Navas, y agregó que se revisará el convenio con el Inpec sobre reclusión especial de uniformados.

A su vez, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, ordenó una inspección rigurosa en todos los centros de reclusión militar y, en los casos donde no se cumpla el régimen interno, la propia fuerza entregará al detenido al Inpec para su traslado a un centro penitenciario ordinario.

El alto funcionario aseguró que 'no estamos dispuestos a arriesgar el prestigio y el honor, muy bien ganado con sangre, con sudor, con lágrimas, de nuestras Fuerzas Militares, por la conducta de tres o cuatro sinvergüenzas'.

Rivera anunció investigaciones no sólo disciplinarias sino también penales.

Por su parte, la Procuraduría abrió una investigación para establecer responsabilidades disciplinarias en los supuestos privilegios de los que gozaba el también condenado mayor del Ejército, Juan Carlos Rodríguez, recluido en la misma base, donde hacia fiestas en una cabaña de descanso.

¿Quién es el mayor Maldonado?

Había sido retirado del Ejército en 1998 luego de que la Procuraduría lo hallara responsable de la tortura y muerte de Gerardo Liévano, guerrillero del EPL.

Era experto en inteligencia militar y fue investigado por otros crímenes y torturas mientras se desempeñaba como miembro activo del Ejército.

Fue encontrado culpable de participar en el atentado contra el excongresista Wilson Borja, en 2000, ordenado por el extinto jefe de las AUC Carlos Castaño.

El 4 de noviembre de 2004 escapó del Batallón de Policía Militar número 13 y también fue recapturado en esa ocasión.

Por Tomás Betín del Río