unknown Tomas Betin

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar por los posibles hechos irregulares acaecidos en las instalaciones del centro de reclusión de la base militar de Tolemaida, durante el tiempo que estuvo recluido el Mayor (R) del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo.

Las posibles anomalías fueron conocidas por la Procuraduría a través de informes de prensa escrita, radial y televisada, publicados en el presente mes de enero.

De acuerdo con el informe de prensa, al Mayor (R) del Ejército Rodríguez Agudelo se le concedió el beneficio de reclusión en el complejo militar en Tolemaida (Melgar-Tolima), se le habría permitido instalarse en una de las cabañas de descanso y no en las celdas dispuestas para detenidos, donde al parecer, realizó fiestas, consumo de bebidas alcohólicas y además, se habría permitido el ingreso de personas no autorizadas.

La apertura de indagación tiene como objetivo verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si ésta constituye falta disciplinaria, si se ha actuado al amparo de exclusión de responsabilidad e identificar al presunto responsable.

Mindefensa calificó como vergonzosos episodios registrados en Tolemaida

El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera afirmó hoy al finalizar una junta asesora de generales y almirantes, que se hará una revisión minuciosa de las condiciones de seguridad y disciplina en los Centros de Reclusión ubicados en unidades militares.

'El hecho de que existan Centros de Reclusión en unidades militares es para velar por la seguridad de los propios internos por su carrera militar o policial, pero en ningún caso es para que se presenten episodios vergonzosos e irregulares', aseguró Rivera.

El alto funcionario reveló, que en los casos donde no haya plena confianza sobre el cumplimiento riguroso del régimen interno, la propia fuerza entregará al detenido al INPEC para su traslado a un centro penitenciario ordinario.

'No estamos dispuestos a arriesgar el prestigio y el honor, muy bien ganado con sangre, con sudor, con lágrimas de nuestras Fuerzas Militares, por la conducta de tres o cuatro sinvergüenzas', aseveró el titular de la Defensa.

El Ministro calificó como 'vergonzosos' los episodios presentados en los últimos días en el Centro de Reclusión de Tolemaida y los cuales anunció serán investigados no sólo de manera disciplinaria sino también penal. 'Respetuosos como somos de la institucionalidad colombiana, vamos a aguardar el resultado de esas investigaciones para proceder en consecuencia', dijo Rivera.

Finalmente, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera destacó la oportuna acción del Ejército Nacional que permitió la recaptura en la madrugada de hoy, del mayor retirado Cesar Maldonado. 'Gracias a la actuación fulminante del Ejército y a la colaboración de la Policía y otras autoridades, frustró la intención de que alguien que pretendía evadir la acción de la ley, no se saliera con la suya', dijo Rivera.