La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar por los posibles hechos irregulares acaecidos en las instalaciones del centro de reclusión de la base militar de Tolemaida, durante el tiempo que estuvo recluido el Mayor (R) del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo.

Las posibles anomalías fueron conocidas por la Procuraduría a través de informes de prensa escrita, radial y televisada, publicados en el presente mes de enero.

De acuerdo con el informe de prensa, al Mayor (R) del Ejército Rodríguez Agudelo se le concedió el beneficio de reclusión en el complejo militar en Tolemaida (Melgar-Tolima), se le habría permitido instalarse en una de las cabañas de descanso y no en las celdas dispuestas para detenidos, donde al parecer, realizó fiestas, consumo de bebidas alcohólicas y además, se habría permitido el ingreso de personas no autorizadas.

La apertura de indagación tiene como objetivo verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si ésta constituye falta disciplinaria, si se ha actuado al amparo de exclusión de responsabilidad e identificar al presunto responsable.