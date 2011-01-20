MAK REMISSA/EFE EFE

Será judicializada mujer que ahogó a su bebé en el inodoro

El comandante de la Policía del Valle del Cauca, coronel Julián González, señaló que la mujer de 24 años, trabajadora sexual, que ahogó a su bebé en un inodoro del hospital 'Tomás Uribe' de Tuluá, será judicializada en las próximas horas por el delito de homicidio. La mujer había tomado una sustancia para abortar, llegó al hospital y dejó a su bebé de ocho meses de gestación en el sanitario.

Abismales diferencias de salarios, reporta el Banco de la República

El Banco de la República presentó ayer un informe en el que destaca que un directivo en el país tiene un sueldo entre un millón 800 mil y 42 millones de pesos; un profesional devenga entre un millón cien mil y 12 millones de pesos; un técnico profesional gana entre 600 mil y 5 millones de pesos y un obrero u operador tiene un sueldo entre el mínimo y siete millones de pesos.

Caen 7,5 toneladas de marihuana de la guerrilla de las Farc

Portavoces de la Policía informaron del decomiso en las últimas horas de 7,5 toneladas de marihuana en el Meta, supuestamente pertenecientes al frente 26 de las Farc. La operación de la Dirección Antinarcóticos, denominada Júpiter III, permitió encontrar la droga en tres centros de acopio en la vereda Yarumal, en jurisdicción de Lejanías, Meta, indicó la entidad en un comunicado.

Colombia se proyecta en Asia

La canciller María Ángela Holguín y su homólogo camboyano, Hor Namhong, se reunieron ayer en ese país asiático. Colombia, además, proyecta abrir una embajada en Indonesia y nueva oficina comercial en Singapur.