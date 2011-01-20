Colombia será el país invitado en la XV Feria Internacional del Libro en Centroamérica (Filcen), que se celebrará en agosto próximo en San Salvador y espera recibir en esta ocasión unas 50.000 personas y 500 editoriales iberoamericanas, dijeron hoy los organizadores.

'El Salvador está preparando la XV Filcen en el marco del bicentenario del primer grito de la independencia y del nombramiento de la ciudad de San Salvador como Capital Iberoamericana de la Cultura', dijo hoy a Efe la presidenta de la Cámara Salvadoreña del Libro y organizadora de la feria, Ana Dolores de Fauvet.

Confirmó que el invitado de honor será Colombia en esta edición, que se desarrollará del 26 de agosto al 4 de septiembre en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones de la capital salvadoreña. Indicó que esta vez se esperan unos 50.000 visitantes, un 20 por ciento más en comparación con la edición de 2009, cuando unas 41.000 personas acudieron a la feria.

Por su parte, el embajador de Colombia en El Salvador, Carlos Alberto Gamba, explicó a Efe que el Gobierno de su país se siente 'agradecido' por ser el invitado de honor en la quince edición de la feria literaria centroamericana y anunció que unas diez editoriales colombianas estarán presentes en el evento.

'Nos sentimos sumamente honrados y estamos haciendo gestiones para traer a dos escritores, en su momento lo informaremos, e igualmente organizaremos una presentación cultural colombiana y, por supuesto, nos vincularemos a las actividades que el Gobierno de El Salvador esté desarrollando en la feria y participaremos en ella de manera entusiasta', sostuvo.

De Fauvet indicó que la presencia de editoriales iberoamericanas permitirá satisfacer la demanda literaria de 'casi 40 millones de habitantes' del mercado centroamericano, que, según explicó, 'aún le falta mucho qué caminar' en cuanto a literatura.