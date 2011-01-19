Archivo particular

La policía de Bucaramanga capturó una paloma mensajera con 45 gramos de marihuana y cocaína sin refinar en las inmediaciones de la cárcel de esa ciudad de Colombia, informaron hoy responsables locales del organismo.

La paloma fue descubierta cuando intentaba alzar vuelo en una calle de las afueras de la Cárcel Modelo de Bucaramanga, dijo a la prensa el comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad, el general José Ángel Mendoza.

'Debido a ese peso la paloma no podía cumplir su objetivo de llegar hasta el interior de la prisión', agregó el jefe policial. Mendoza explicó que el hallazgo lo realizaron policías de las patrullas que prestan el servicio de vigilancia en los alrededores del presidio.

Los uniformados descubrieron que el ave llevaba atado un alijo de marihuana y bazuco, agregó Mendoza.La paloma quedó en manos de la Policía Ambiental y Ecológica de la ciudad, añadió el General.