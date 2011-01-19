Alexandre Meneghini/AP AFP

La Policía Federal (PF) mexicana informó hoy de la detención de Flavio Méndez Santiago, alias 'El Amarillo', presunto líder y fundador de la organización delictiva de 'Los Zetas', por quien se ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de pesos (1,2 millones de dólares).

El presunto delincuente, quien operaba tanto en México como en Guatemala, es acusado por las autoridades mexicanas de varios homicidios, narcotráfico, delincuencia organizada, secuestro, fuga de presos y tráfico de inmigrantes indocumentados.

El sospechoso formaba parte de la lista de los 37 criminales más buscados de México, de los cuales un total de 20 ya han sido capturados por las autoridades del país, y había tres órdenes de captura en su contra, indicó en una conferencia de prensa el jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Pequeño.

Méndez Santiago, de 35 años, fue detenido el lunes en el municipio de Villa de Etla, en Oaxaca (sur del país), en compañía de Carlos Alejandro Rodríguez Zepeda, de 38 años, uno de sus presuntos escoltas. Ambos fueron puestos a disposición de la fiscalía federal.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal considera que 'El Amarillo' era el coordinador de Los Zetas en el sur y sureste de México, en los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, Campeche y Quintana Roo y tenía su centro de operaciones en la ciudad de Oaxaca.

Pequeño señaló que el detenido era 'encargado de controlar el tráfico de indocumentados provenientes de Centro y Sudamérica, mismos que trasladaba hacia los estados de Nuevo León y Tamaulipas', en el norte de México.

Los Zetas, una organización criminal liderada por el prófugo Heriberto Lazcano Lazcano, alias 'El Lazca', son los presuntos responsables del homicidio de 72 inmigrantes indocumentados, la mayoría centroamericanos, en Tamaulipas en agosto pasado.

Esa organización nació como brazo armado del cártel del Golfo, pero después se independizó a principios de 2010 y declaró la guerra a sus antiguos jefes.

'El Amarillo' además controlaba las rutas de tráfico de drogas de Chiapas y Oaxaca, 'identificadas como principal puerta de acceso de los cargamentos de droga provenientes de Centroamérica', y cobraba 'derecho de piso' (extorsión) a organizaciones menores por permitir el paso de su droga.

En 2008, Flavio Méndez Santiago 'fue enviado a Guatemala para enfrentarse a bandas rivales locales del narcotráfico para expandir las operaciones' de Los Zetas, así como para 'rescatar a Daniel Pérez Rojas, alias 'El Cachetes', quien se encontraba recluido en una prisión' de la capital guatemalteca, aseveró Pequeño.

De acuerdo con la SSP, el detenido se inició en el mundo del narcotráfico como escolta de Osiel Cárdenas Guillén, antiguo líder del cártel del Golfo.

Sin embargo, fue presuntamente reclutado en 1993 por Arturo Guzmán Decena, alias 'El Z1', para fundar Los Zetas.

Las fuerzas de seguridad mexicanas detectaron varias propiedades de 'El Amarillo' en los estados de Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y el Distrito Federal, en los que presuntamente almacenaba armas, droga y escondía a varios secuestrados.

En 2004, Méndez Santiago presuntamente participó en la fuga de 21 presos del penal de Apatzingán, en el estado de Michoacán. EFE