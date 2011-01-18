ARCHIVO

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró hoy en Bogotá que su Gobierno ha restituido 121.000 hectáreas de tierras a 38.000 familias campesinas que las habían perdido a manos de los grupos violentos.

Las tierras restituidas representan el 40 por ciento del total de área por recuperar que se previó en un 'plan de choque' anunciado el pasado octubre, recordó Santos tras una visita que hizo a la sede del Ministerio de Agricultura.

El jefe del Estado indicó que dicho programa establecía la devolución de 312.000 hectáreas de tierras a 130.400 familias campesinas.

'Ese era un objetivo bastante ambicioso, pero quedé muy satisfecho al oír el balance que hasta ahora lleva ese plan de choque. A mediados de enero, y el plan se ha cumplido en un 40 por ciento', sostuvo Santos en declaraciones a la prensa.

El mandatario precisó que, según un informe del ministro colombiano de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, con este plan 'se han beneficiado ya 38.000 familias, se han adjudicado 121.000 hectáreas, y el proceso va marchando en forma rápida y forma eficaz'.

'Es un primer paso en ese gran objetivo que tenemos nosotros de poderle restituir las tierras a los millones de colombianos que fueron despojados de las tierras', continuó Santos, para quien esta devolución de predios rurales debe ser 'para producir prosperidad, para (...) producir alimentos en un momento en que el mundo está cada vez más ávido de alimentos'.

Santos, que asumió el pasado 7 de agosto, se propuso para su mandato de cuatro años restituir unos dos millones de hectáreas de tierras de los más de cinco millones que fueron usurpadas por los grupos paramilitares. EFE