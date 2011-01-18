El escándalo desatado por el llamado carrusel de la contratación también pringó al ex alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón. Ayer la Fiscalía General de la Nación lo citó para que responda en interrogatorio para que aporte las explicaciones del caso frente a su presunta responsabilidad en esas controvertidas contrataciones en la capital de la República.

Esta determinación fue adoptada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que tiene a su cargo este expediente, luego de la instrucción y el conocimiento de la propia Fiscal General Viviane Morales.

Esta medida también cobija al contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, por su presunta participación en este mismo escándalo. De igual forma fueron citados a responder ante la Fiscalía por este caso, los contratistas del Distrito, Álvaro Dávila, Julio Gómez y Emilio Tapias. Las fechas para los otros citados son: el contralor Miguel Ángel Moralesrussi para el 21 de enero. Los contratistas Álvaro Dávila, Julio Gómez y Emilio rendirán interrogatorio el 19 de enero, 24 del mismo mes y primero de febrero, respectivamente.