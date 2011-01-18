Archivo

El Ejecutivo dio hoy por restablecida en Bogotá su relación con las organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos y de la sociedad civil.

El diálogo fue retomado durante una reunión de la llamada Mesa Nacional de Garantías, en la que tienen asiento altos cargos del Gobierno y representantes del colectivo de ONGs. 'Se ha institucionalizado nuevamente el diálogo', anunció el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, al término de la sesión.

El encuentro, realizado en el Ministerio del Interior, es el primero en el actual Ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos, que asumió el pasado agosto, en lugar de su correligionario Álvaro Uribe, que durante sus dos mandatos (de 2002 a 2010) mantuvo fuertes discrepancias con el colectivo de derechos humanos.

'Se restablece la Mesa de Garantías, que agrupa a las organizaciones de derechos humanos, que desde hace ya dos años se había roto', anunció el ministro y ex candidato presidencial Vargas Lleras, quien apuntó: 'tenemos un plan de trabajo que esperamos sea muy fructífero este año'. El titular del Interior y de Justicia indicó que el programa de trabajo consensuado incluye una próxima reunión en la Fiscalía General, para abordar todo lo que tiene que ver con la 'judicialización de algunos de defensores de derechos humanos y con aspectos que involucran investigaciones en materia de impunidad'.

Luego vendrá otra en el Ministerio de Defensa, 'con una agenda que ya quedó precisada', prosiguió Vargas Lleras, sin ofrecer detalles de los asuntos en los que se centrará. El ministro anticipó que la Mesa Nacional de Garantías tendrá a comienzos de marzo una tercera cita, que se centrará en 'el tema de enfoque diferencial y mujer' y luego, una cuarta, 'sobre temas agrícolas'.

Además de Vargas Lleras, en la cita participaron el titular de Defensa, Rodrigo Rivera, y la fiscal general, Viviane Morales, mientras que por otra parte concurrieron representaciones de una veintena de organizaciones, de la Iglesia católica y del Sistema de Naciones Unidas.