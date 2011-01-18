Archivo El Heraldo

El próximo jueves, en el último consejo de ministros que se hará dentro de la emergencia económica y social, se podría adoptar un decreto con el que se busca 'apretarle las tuercas' a las Corporaciones Autónomas Regionales, pues muchos de los problemas causados por el invierno han sido consecuencia de medidas laxas y de la politiquería.

Así lo informó RCN la radio.

'Uno de los decretos que se está trabajando y que seguramente será adoptado es un decreto que busca apretarle las tuercas a las CAR, porque parte de los problemas que ha tenido el país no es tanto por el exceso de aguas sino por la laxitud con las que se han aplicado las normas elementales de carácter ambiental a su cargo, y el Gobierno no quiere que esto se vuelva a repetir en el futuro', advirtió el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.

Agregó que también se estudia un decreto que va en la dirección de fortalecer y estimular la reforestación en el país, un asunto muy importante, sobre todo en la cabecera de los ríos y quebradas, pues 'los árboles son los principales guardianes y protectores que ayudarán a que en el futuro no se vuelvan a presentar inundaciones como las que se vivieron en esta ola invernal'.