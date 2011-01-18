CUC

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema citó a interrogatorio el próximo 3 de febrero al ex alcalde Bogotá, Luis Eduardo Garzón por su presunta responsabilidad en las irregularidades cometidas durante la adjudicación de la Fase 3 de Transmilenio, informó Caracol Radio.

Según la Fiscalía Garzón habría sido responsable en la imprevisión para el diseño de esta fase de Transmilenio por la Calle 26 y la Carrera 10ª, así como la compra de predios.

Igualmente el organismo investigador citó a la misma diligencia judicial al Contralor Distrital, Miguel Ángel Morales Russi para este viernes 21 de enero e igualmente los contratistas Álvaro Dávila, Julio Gómez y Emilio Tapia, deberán comparecer el próximo 19 de enero, 24 de enero y 1º de febrero, respectivamente.