Archivo particular

La revelación fue hecha por el jefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Juan Carlos Restrepo, quien explicó que el convenio con el Gobierno de Barack Obama fue firmado a final del año pasado y en la actualidad se está realizando el inventario de los bienes incautados al narcotráfico.

'Con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos firmamos un acuerdo para determinar cuántos bienes han sido incautados y que están en poder del Gobierno Nacional', manifestó el funcionario en diálogo con RCN La Radio.

Agregó que igualmente dentro del marco de la cooperación con el Gobierno de Estados Unidos se buscará mejorar los sistemas de monitoreo y administración de los bienes para que no se sigan presentando las irregularidades detectadas a la fecha.

'En este caso el número de bienes no es el tema central, es mucho más importante analizar cómo se están administrando los bienes, que sean 5 ó 50 es indiferente si esos bienes no están siendo bien administrados o vuelvan a manos del mafioso o si se pierden en la corrupción del Estado que es mucho más dañina que la misma mafia del narcotráfico', precisó Restrepo.