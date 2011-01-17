El zar antidrogas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, iniciará el lunes una visita de tres días a Colombia en momentos en que el gobierno de Juan Manuel Santos confía que el congreso de ese país apruebe un tratado de libre comercio (TLC), según la embajada en Bogotá.

La sede diplomática estadounidense informó en un comunicado que Kerlikowske -director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca- asistirá el martes en Bogotá a la inauguración de un parque y de un colegio en la deprimida localidad de Usme, al sur de la capital colombiana.

Durante su visita el funcionario de la administración de Barack Obama se entrevistará con el presidente Santos, varios de sus ministros y con miembros del alto mando de las fuerzas militares. El estadounidense partirá de Colombia el jueves rumbo a Panamá.

La visita de Kerlikowske se produce en momentos en que el gobierno de Santos confía que el congreso de Estados Unidos apruebe un acuerdo comercial con Colombia, pendiente de ratificación desde 2006 en Washington.

Estados Unidos ha invertido a través del Plan Colombia más de 6.000 millones de dólares en este país sudamericano -primer productor mundial de cocaína- para la lucha contra el narcotráfico.