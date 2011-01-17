La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá ordenó al ex ministro del Interior Fernando Londoño Hoyos devolver un paquete de 145 millones de acciones de la firma Invercolsa.

En segunda instancia, la Corporación confirmó la determinación del Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá, que había encontrado que la adquisición de las acciones había sido precedida de la presentación de un certificado laboral que contenía información falsa por parte de la Presidencia de Invercolsa.

Enrique Vargas Ramírez, cabeza de la compañía entonces, era investigado como el gestor de la emisión de este tipo de documentación, pero el proceso precluyó el 14 de abril de 2008.

En ese entonces el Consejo de Estado había requerido a la Fiscalía General de la Nación a través de una compulsa de copias para que iniciara la actuación en contra de Vargas.

El mismo Tribunal Superior había confirmado la inexistencia de la relación contractual entre Londoño Hoyos e Invercolsa, en sentencia emitida el 28 de julio de 2002, que reiteró la postura esbozada por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá el 27 de octubre de 2000.