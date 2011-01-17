Archivo particular

Al avalar el material probatorio de la Fiscalía, el Juez 15 Penal de Circuito de Bogotá condenó a 8 años y 3 meses de prisión al abogado Belisario Deyoungt Manzano, hallado responsable del delito de peculado por apropiación.

De acuerdo con lo investigado por un fiscal anticorrupción, Deyoungt Manzano en representación de 38 trabajadores demandó a Puertos de Colombia por acreencias laborales supuestamente no reconocidas a sus clientes.

Por medio de una conciliación avalada por un juez fueron pagados 4 mil 216 millones de pesos a los demandantes.

Sin embargo, la Fiscalía estableció que no sólo tales reclamaciones carecían de sustento legal, sino que en algunos casos varios de los demandantes no existían.

El sentenciado se encuentra privado de la libertad.