El nuevo embajador de Colombia en Ecuador, Fernando Arboleda Ripoll, destacó hoy la seguridad como una prioridad fundamental en la relación entre ambos países, que cooperarán en acciones contra las FARC y la criminalidad en la frontera.

'El tema de seguridad es uno de los temas prioritarios en el manejo de relaciones bilaterales en este momento', dijo Arboleda Ripoll en su primera declaración tras llegar a Quito, realizada desde su residencia en la capital.

'Sobre él se tienen establecido distintas instancias y organismos de carácter binacional que desempeñan tareas conjuntas orientadas a la superación de ese aspecto de seguridad fronteriza y de control, no solo de los grupos alzados en armas irregulares, sino también de criminalidad en general', añadió el diplomático.

Numerosos informes han indicado la supuesta presencia de operativos de las FARC en territorio ecuatoriano. Esta semana el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, denunció que esa guerrilla compra armas, especialmente fusiles, en Ecuador y otros países vecinos, como Venezuela, Brasil y Perú.

Además, el 6 de enero último el nuevo embajador de Ecuador en Bogotá, Raúl Vallejo, dijo que las fuerzas armadas ecuatorianas desmantelaron el año pasado más de 120 bases de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en su territorio. EFE