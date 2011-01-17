El abogado colombiano Ulises Durán, defensor de un ex alto cargo de la central de inteligencia enjuiciado dentro de una trama de escuchas y seguimientos ilegales, renunció a la representación del antiguo funcionario, informaron hoy en Bogotá fuentes cercanas al proceso judicial.

Durán dimitió el viernes pasado, precisó la letrada Adriana María Posso, sucesora de su colega en la defensa de José Miguel Narváez, ex subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, estatal) detenido desde agosto de 2009.

Posso, que asumió como abogada de oficio de Narváez, hizo saber del relevo hoy, durante el juicio a su cliente y a otros seis ex funcionarios de la central de inteligencia, que es seguido en un juzgado especializado de la capital colombiana.

Según versiones de las radios Caracol y RCN, la abogada Posso atribuyó la renuncia de Durán a 'amenazas de muerte'.

La nueva defensora no ofreció detalles de las amenazas que llevaron a su colega a renunciar a la defensa de Narváez, a quien representaba desde la época de detención del antiguo subdirector del DAS.

Posso advirtió en la misma vista de que, si son ciertas estas amenazas, no existen condiciones de seguridad para que ella pueda retomar la defensa de Narváez.

Narváez fue subdirector del DAS de 2002 a 2006, en coincidencia con la gran parte de la gestión de Jorge Noguera como director del organismo, que depende de la Presidencia de la República, y cargo para el que él fue designado por el ahora ex gobernante Álvaro Uribe (2002-2010).

Como Narváez y varios ex funcionarios más del DAS, Noguera está detenido en Bogotá por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que lo procesó y llamó a juicio por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

Mientras, Narváez y otros seis ex funcionarios del DAS son enjuiciados por concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores y receptores, falsedad en documento por destrucción y abuso de autoridad.

Los cargos están relacionados con la campaña de escuchas y seguimientos ilegales a magistrados, políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos puesta en marcha por el DAS en coincidencia con los dos Gobiernos de Uribe.

En su caso, Narváez es considerado como el creador de un grupo de detectives para espiar a los objetivos mencionados.