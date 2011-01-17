Colombia inició el intercambio de información con países vecinos para cerrar rutas de contrabando de oro, actividad que financia a grupos armados ilegales, informó el lunes el director de la policía nacional, general Oscar Naranjo.

Agregó que unos 60 agentes policiales cerraron el viernes dos explotaciones ilegales de oro en la zona de Mariquita, en el departamento de Tolima y a unos 117 kilómetros al oeste de Bogotá.

Con el cierre de esos dos yacimientos en Tolima, donde fueron detenidas 15 personas, se elevó a 56 las explotaciones ilegales ocupadas por las autoridades en distintas partes del país desde septiembre pasado, cuando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos lanzó una campaña contra la minería ilegal.

Esa explotación ilegal no es reciente por parte de grupos armados al margen de la ley, dijo el jefe policial en rueda de prensa.

'Fue la base del crecimiento de las finanzas de los llamados paramilitares, luego de las bandas criminales y de las propias FARC y hoy lo que estamos encontrando es una convergencia de intereses narcotraficantes alrededor de estos yacimientos, repito particularmente de oro'indicó.

Señaló que no cuentan con un estimativo sobre la cantidad de kilos explotados y contrabandeados.

En un intento de cerrar esas rutas de contrabando, 'hemos iniciado con autoridades de países vecinos las coordinaciones correspondientes para identificar esos canales de contrabando y de ilegalidad en estas transacciones de oro', añadió.

Santos afirmó el sábado que por correos electrónicos encontrados en computadores personales de abatidos jefes de las irregulares Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), esas guerrillas han pagado con oro, explotado ilegalmente, la compra de armas que entran por fronteras desde Brasil, Ecuador y Venezuela, pero no ofreció detalles sobre esas presuntas operaciones.