Archivo

Justicia rechaza extradición de chileno

Un magistrado de la Corte Suprema de Chile rechazó ayer la extradición del chileno Manuel Olate, militante del Partido Comunista, requerido por Colombia por sus presuntos vínculos con las Farc, informaron fuentes judiciales. Olate, en archivos incautados por el Ejército colombiano, aparece en varias fotos al lado del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes.

Accidente de tránsito en Norte de Santander deja 4 muertos

Un accidente ocurrido en la vía Bucaramanga - Pamplona dejó 4 muertos y al menos 15 heridos, según confirmó el mayor William Lara, comandante de la Policía de Tránsito y Transportes. El oficial agregó que al parecer el conductor de un vehículo de servicio público perdió el control del mismo y se fue hacia un precipicio. Entre las víctimas se encuentra una menor de 6 años.

Denuncia la ONI

122 indígenas fueron asesinados en 2010, según denunció ayer la Organización Nacional de esa etnia. Otros 1.146 fueron forzados a desplazarse. En Colombia hay una población aborigen de 1 millón 300 mil personas.

Primera conciliación con beneficiarios de AIS fue aprobada

La Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca avaló el acuerdo al que llegó el Ministerio de Agricultura con algunas de las familias y empresas beneficiadas con el programa de Agro Ingreso Seguro, por casi $2.000 millones establecidos por la Procuraduría. De acuerdo al comunicado, 'el 30 de septiembre de 2010 los beneficiarios aceptaron los términos'.