El presidente de la República, Juan Manuel Santos, reveló ayer otros dos correos de las Farc en los que se indica que su principal zona de abastecimiento de armas son las fronteras con Venezuela, Ecuador y Brasil, y que actualmente tienen una fuente de financiación en la explotación minera ilegal.

'La principal zona de consecución de material de guerra se ubica en las fronteras, como ha sido costumbre, del Ecuador, Venezuela y de Brasil' aseguró Santos al referirse a los correos hallados en el computador del abatido comandante de las Farc, Jorge Briceño, alias Mono Jojoy.

El Jefe de Estado también dijo que las Farc tienen una participación activa en la explotación de minas ilegales para financiar sus actividades y 'cuando ellos no son dueños de las minas cobran a los mineros ilegales y se asocian con ellos', porque, por cuenta de las operaciones militares, se han afectado sus nexos con el narcotráfico.

Estas revelaciones las realizó el mandatario durante el primer Acuerdo para la Prosperidad del año 2011, que se realizó en La Virginia, Risaralda, donde también hizo un llamado a las autoridades para vigilar la explotación minera ilegal y así evitar que las Farc se beneficien de ella.

De otro lado el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, prendió las alarmas por el continúo accionar de las Farc en los departamentos de la Guajira y Arauca que están sembrando el terror entre la población y en especial con los ganaderos de la región. Reconoció que la situación es muy crítica y pidió al Gobierno Nacional que se adopten los correctivos del caso para evitar que el orden público se le pueda salir de las manos. 'Los ganaderos están entre perplejos y aterrados. No pueden creer que estén volviendo a las épocas oscuras de la violencia indiscriminada de la guerrilla', dijo Lafaurie.

Desmantelan campamento

La Policía de Fronteras de Panamá halló y desmanteló un campamento en un área selvática del Pacífico en la provincia del Darién, que presume era utilizado por el alto mando del Frente 57 de las Farc. El acceso al campamento, localizado en el sector La Cuevita, de la playa La Moneda, cerca de la frontera con Colombia, se produjo ayer en la ‘Operación Candado’, dijo un portavoz del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). En el lugar se hallaron 5 estructuras que eran utilizadas por la compañía Ever Ortega. La Virginia, Risaralda.