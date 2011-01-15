ARCHIVO

Las FARC compraban armas, en especial fusiles, en las fronteras de Colombia con Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú, reveló hoy el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, durante una visita oficial al departamento de Risaralda.

El gobernante dijo que esos movimientos aparecen detallados en varios correos de los archivos informáticos del 'Mono Jojoy', jefe militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), muerto a finales de septiembre pasado en un bombardeo a su base en las selvas del sur del país.

Explicó que la compra de armas y balas por parte de las FARC se pagaban con oro extraído ilegalmente y que se ha constituido en una nueva fuente de financiamiento de los rebeldes.

Resaltó la colaboración de los Gobiernos de países vecinos, pues a juicio de Santos, 'lo importante es tener buenas relaciones con los vecinos, y una buena colaboración para que nos ayuden a que esto que pretende las FARC no suceda y ese es el propósito del mejoramiento de nuestras relaciones'.

'Creo que estamos logrando el objetivo', puntualizó Santos.

Recordó que a partir de 2008, la principal zona de consecución de materiales de guerra estaban ubicadas en las fronteras de Colombia con Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú.

En un correo de marzo de 2010, que lleva la firma de Milton de Jesús Toncel, alias de 'Joaquín Gómez', señala: 'mandamos a Perú a buscar contacto para la compra de material de guerra'.