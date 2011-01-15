Internet

Una recompensa de 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del atentado terrorista y la muerte del nieto del Alcalde de Puerto Asís, Putumayo, ofrecieron ayer la Policía, el Ejército y la Gobernación.

El comandante de la regional número dos de la Policía, general José Vicente Segura, al término de un consejo de seguridad al respecto, anunció que el botín se lo llevarán quien señale a los criminales que, durante la noche del pasado jueves, accionaron un artefacto explosivo y luego entraron disparando a la casa de la hija del alcalde de Puerto Asís, Mauro Toro Peteví, segándole la vida a un joven de quince años de edad, nieto del burgomaestre.

Así mismo, tras la reunión de las autoridades civiles con los estamentos de seguridad de la región, se anunció la creación de una central de inteligencia.

La idea es que, en esta sede, el Ejército, la Policía, la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, puedan llevar a cabo las labores de inteligencia necesarias para dar con la detención de los autores de este hecho de sangre.

Por su parte, el gobernador del Putumayo, Byron Viveros Chávez, dijo a medios de comunicación que miembros de la Policía Nacional tenían en su poder información de inteligencia sobre un atentado que, al parecer, pretendía perpetrar la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, contra la hija del mandatario local de la capital del Putumayo.

De hecho, según Viveros Chávez, por esta razón se le había asignado una escolta especial y permanente a la familiar.

Lo que sucedió, al parecer, fue que esa escolta en horas de la noche no prestaban seguridad a la mujer.

Por eso, el mandatario regional cuestionó el plan de salvaguarda que tenía la posible víctima, sobre todo, teniendo una información tan delicada al respecto.

A su vez, el Alcalde señaló que no cree que el atentado a la casa de su hija lo hayan cometido las Farc y denunció posibles retaliaciones políticas.

Toro dijo ante periodistas que 'a algunos en Puerto Asís no les gusta una administración transparente'.

Narró que los responsables del atentado sabían que a las seis de la tarde, la escolta de su hija se retiraba y, por eso, primero, en horas de la noche, colocaron el artefacto explosivo en la puerta de su casa y, al momento de entrar, estalló.

Enseguida, por lo menos 10 hombres fuertemente armados disparaban desde la calle.

El burgomaestre indicó, además, que la situación de seguridad en la capital del Putumayo es alarmante.

Cada mes, dijo, asesinan a una personalidad de la ciudad en hechos aislados.

Entre estos crímenes, según el mandatario local, se cuentan los asesinatos de varios comerciantes y militares.

Frente 48 de las Farc

El frente 48 de las Farc sería el responsable del atentado y la muerte del adolescente en Puerto Asís, señaló el coronel Luis Libreros Morales, comandante de la Policía de Putumayo. El alto oficial explicó, además, que en esos mismos hechos, 'la reacción oportuna de una patrulla de la Policía evitó que Sandra, hija del Alcalde, fuera secuestrada'. La víctima mortal resultó herida en los hechos y, posteriormente, antes de la media noche, falleció en un centro médico.

Por Redacción País