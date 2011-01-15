Un magistrado de la Corte Suprema de Chile rechazó hoy la extradición del chileno Manuel Olate, militante del Partido Comunista, requerido por Colombia por sus presuntos vínculos con las FARC, informaron fuentes judiciales.

El juez, Sergio Muñoz, basó su determinación en que la Fiscalía chilena, en representación del Ministerio Público colombiano, no logró acreditar la presunta vinculación de Olate con la guerrilla que además permitiera acusarle de financiación del terrorismo.

Además, el magistrado decidió levantar las medidas cautelares en contra de Olate, que al salir en libertad del Palacio de Tribunales, en el centro de Santiago, fue recibido por simpatizantes del Partido Comunista chileno.

La Fiscalía chilena puede apelar este fallo ante la Sala Penal del máximo tribunal a través de un recurso extraordinario.

Olate es uno de los chilenos que aparecieron en 2008 en unas fotografías con 'Raúl Reyes', entonces 'número dos' de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuatro días antes de que éste muriera en una operación del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano, desarrollada el 1 de marzo de ese año.

El ciudadano chileno, de 43 años, fue arrestado el pasado 30 octubre por orden de la magistrada de la Corte Suprema Margarita Herreros, que acogió la solicitud de detención con fines de extradición emitida por el Ministerio Público de Colombia.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo entonces que Olate era el 'enlace' de las FARC en ese país y visitó 'cinco o seis veces' campamentos de la guerrilla colombiana.

En tanto, en el viaje que hizo a ese país el pasado 24 de noviembre, el mandatario chileno, Sebastián Piñera, se comprometió a no dejar impune ninguna conducta terrorista en caso de que Olate fuera encontrado responsable de esas acusaciones.

El militante comunista permaneció en prisión preventiva hasta el pasado 3 de diciembre, cuando el juez Sergio Muñoz decretó su arresto domiciliario y arraigo nacional (prohibición de salir del país), medidas que retiró hoy.

Durante el juicio oral, que se prolongó durante un mes, el Ministerio Público chileno presentó correos electrónicos para demostrar que el militante es supuestamente 'Roque', nombre que aparece en distintos archivos interceptados a la guerrilla.

Su nombre apareció también en el dossier que el Ministerio Público colombiano envió en agosto al Ministerio del Interior chileno, en el que denunciaba la supuesta relación entre el Partido Comunista chileno (PC) y las FARC.

Uno de los documentos sostenía que el PC había designado a Olate como nexo del partido con las FARC y que éste recibía indicaciones directas de 'Raúl Reyes'.