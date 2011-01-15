HO/REUTERS ARCHIVO

Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Colombia, Juan Manuel Santos, se mostraron 'complacidos' tras constatar que el comercio bilateral 'ha retomado la senda del incremento sostenido', indicaron hoy fuentes oficiales venezolanas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela indicó en un comunicado que ambos gobernantes hablaron por teléfono ayer luego de que el nuevo embajador venezolano en Bogotá, Iván Rincón, presentó las cartas credenciales ante el gobernante colombiano.

'Ambos mandatarios se mostraron complacidos del nivel que ha alcanzado la relación bilateral, afirmando su convicción de que el trabajo de sus respectivos embajadores la elevará a un estadio superior', dice la nota oficial venezolana.

Añade que 'los presidentes constataron que el comercio bilateral ha retomado la senda del incremento sostenido, y convinieron que sus ministros del área económica y comercial continúen coordinándose para orientarlo a las áreas prioritarias de desarrollo y darle un carácter sustentable en el tiempo'.

También dice que 'los jefes de Estado de las dos naciones hermanas acordaron mantener una comunicación telefónica frecuente y fluida, y encomendaron a sus cancilleres profundizar el trabajo conjunto que asegure el éxito de los planes bilaterales por ellos trazados'.

Respecto al nombramiento de Rincón como embajador en Colombia, la nota revela que Santos 'elogió' al diplomático venezolano y destacó 'su carácter de hombre culto y de jurista de reputación internacional'.