El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, reconoció que los bancos están cobrando costos excesivos por la prestación de servicios a los colombianos.

De acuerdo con el funcionario, esta situación puede ser controlada con un artículo aprobado recientemente por la reforma tributaria, el cual establece una vigilancia especial en caso de que se presenten esta clase de irregularidades.

Echeverry aseguró que la banca considera que esta clase de hechos pueden ser un mecanismo intervensionista, pero aclaró que lo único que busca esta norma es proteger a los usuarios del sistema financiero.

El Minhacienda afirmó que incluso la banca lo ha declarado persona no grata por esta clase de declaraciones que ha hecho sobre el particular.

Lo que ha expresado el Ministro es lo que de tiempo atrás han venido denunciando las distintas agremiaciones de usuarios de la banca del país.