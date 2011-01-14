Archivo

Carlos Lozano, miembro de la ONG Colombianos y Colombianas por la Paz, dijo que el protocolo de seguridad para la liberación de los 3 uniformados y los 2 concejales que anunciaron las Farc ya está listo, el cual garantiza el cese de toda acción militar que ponga en riesgo la integridad de la comisión humanitaria, así como de los cautivos, informó RCN la radio.

También informó que la misión humanitaria que recibirá a los liberados, estará integrada por la ex senadora Piedad Córdoba, así como por miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja y los pilotos brasileños que colaboraran en este operativo.