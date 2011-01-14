El presidente ejecutivo de Fenavi, Jorge Enrique Bedoya, manifestó que el deterioro de las vías en Santander junto a la 'ausencia de soluciones en materia de infraestructura', le complica la vida a los productores avícolas.

Bedoya, en una carta dirigida al Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, dijo que la situación que atraviesan las avícolas de Santander necesita de la intervención directa del Presidente de la República. Señaló que las soluciones no se ven y que el invierno comienza a recrudecerse.



En tres de las cuatro principales vías que conectan a Bucaramanga con el resto del país, según el directivo, hay problemas para que transiten los vehículos de transporte de carga, lo cual ha causado inconvenientes en el suministro de 2.000 toneladas diarias de alimentos para más de 40 millones de aves que existen en las avícolas de la región.



De acuerdo con el dirigente gremial, los representantes del sector avícola se han reunido con autoridades regionales y nacionales dejando en evidencia 'la falta de coordinación interinstitucional, así como la falta de maquinaria y jornadas de trabajo insuficientes para la habilitación de pasos restringidos'. Es prioritario los avicultores de la región, según el presidente de Fenavi, abrir paso continuo en la vía entre Bucaramanga para y Barrancabermeja, y entre la capital de Santander y San Alberto (Cesar).