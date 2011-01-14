Archivo

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, advirtió un aumento en los precios de la carne, el pollo y la leche para esta temporada. El caso de la leche ha generado estupor entre los consumidores, como quiera que en algunas tiendas se está expendiendo el litro hasta en $2.000.

'Los aumentos en los precios internacionales del maíz que han sido del 40 por ciento en contratos futuros, tendrán efectos el los precios de los concentrados', dijo el ministro de Agricultura. En Colombia somos deficitarios en la producción de maíz, por lo tanto se encarecerán los costos de los concentrados para la ganadería, porcicultura y la avicultura.



Por su parte, Ricardo Rosales, presidente de cooperativa lechera Ciledco y dirigente de Asoganorte, manifestó que en cuanto a la leche, ésta pasó de 1.700 a 1.900 pesos. Rosales aseguró que en Barranquilla la leche se vende por debajo del precio al que se comercializa en el resto del país.

El presidente de la cooperativa afirmó que la deuda de los proveedores venezolanos con los productores de leche los tiene en graves aprietos económicos. 'El gobierno colombiano debe poner la cara dura para que el estado venezolano se haga responsable por la deuda', afirmó en Caracol Radio.



Los aumentos serán severos.

El gobierno advierte que las alzas en los alimentos serán más severas en el primer semestre del año porque las plantaciones que se perdieron por el invierno iban a comercializarse en los primeros tres meses del año.