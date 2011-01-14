Las nuevas tarifas para la expedición de la cédula de extranjería, la prórroga de permanencia o los salvoconductos de permanencia y salida del país, entre otros trámites, comenzarán a regir a partir de hoy.

Esto significa que desde hoy las certificaciones sobre movimientos migratorios, es decir, el número de veces que una persona nacional o extranjera entra o sale del país, tendrá un costo de $43.450. Esta información es de carácter reservado y sólo se podrá expedir, únicamente por la Subdirección de Extranjería en Bogotá, a solicitud del respectivo titular o autoridades administrativas, judiciales y de policía.

En este mismo precio quedaron las certificaciones de nacionalidad, es decir, el documento que expide el DAS como autoridad migratoria con el fin de establecer el grado de consanguinidad de un colombiano con ascendencia extranjera.

Por su parte, la Cédula de Extranjería, o sea, el documento de identidad que se otorga a los extranjeros mayores de 18 años, que sean titulares de una Visa superior a tres (03) meses, tendrá un costo de $144.250. En la actualidad se expiden dos tipos de Cédulas de Extranjería: Temporales con una duración al término de la Visa otorgada y Residentes, de duración indefinida.

Entre tanto, la prórroga de permanencia en el territorio nacional de los extranjeros quedó en $72.350. La prórroga consiste en la ampliación del Permiso de Ingreso para los extranjeros que entran al país en calidad de visitantes, bien sea como turista, visitante temporal o visitante técnico.

En ningún caso el extranjero puede permanecer más de 180 días continuos en calidad de visitante.

Además, los salvoconductos de permanencia y salida del país tendrán un costo de $43.450. Estos salvoconductos son permisos temporales de permanencia o salida del país que otorga el DAS a un extranjero, hasta tanto se resuelva su salida o permanencia de Colombia.

Quienes ingresen irregularmente al país o no realicen el trámite de la prórroga de permanencia, salvoconducto, Cédula de Extranjería o registro de Visa de Extranjeros, tendrán una sanción económica que irá desde medio salario mínimo legal vigente ($267.800) hasta siete (7) salarios mínimos legales vigentes ($3.749.200).

Pago a nivel nacional.

Como parte de su programa de mejora en la atención al ciudadano, el Departamento Administrativo Nacional firmó un convenio con el Banco Davivienda para que a través de una cuenta única nacional cualquier colombiano o extranjero pueda cancelar el costo de los trámites de Extranjería en cualquier sucursal de dicha entidad financiera en todo el territorio nacional.

Los nacionales y extranjeros podrán realizar sus respectivos pagos en todas las sucursales del Banco Davivienda a nivel nacional en la Cuenta Empresarial 05699020-3