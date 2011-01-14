El menor estaba en una zona rural del Guaviare, territorio de fuerte influencia de las Farc. El campamento en donde estaba el menor fue abandonado por el sexto frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

El niño dijo a los militares que lo encontraron que era de nacionalidad ecuatoriana, pero no tenía documentos que confirmen su aseveración. Tampoco entregó mayores detalles de cómo supuestamente llegó a las Farc y a esta parte de Colombia.

El menor quedó en manos del estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que le brindará asistencia médica, sicológica, entre otras. El Gobierno colombiano ha reiterado que las Farc reclutan menores y los hacen cumplir labores de espionaje y los principales afectados son los grupos indígenas y campesinos.

El pasado 6 de enero, el nuevo embajador de Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo, señaló que las acciones de su Gobierno contra las Farc permitieron desmantelar el año pasado 125 'instalaciones' o 'pequeños destacamentos' de esta guerrilla.

La cifra supera a la de bases rebeldes intervenidas en 2009, que totalizaron 121, y es inferior a la de 2008, cuando sumaron 170.