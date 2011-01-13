Morales%20Vivian_0.jpg

La ex congresista se convirtió en la tarde de hoy en la primera mujer que asume como Fiscal General de la Nación en la historia del país.

Al posesionarse, en medio de una ceremonia celebrada en la Casa de Nariño, Vivanne Morales, la abogada rosarista de 48 años indicó que la primera meta que abordará será la de hacer más eficiente y eficaz la administración de justicia en Colombia.

Tras el juramento de rigor ante el presidente Juan Manuel Santos, la nueva jefa del ente investigador y acusador del país, explicó en su discurso que 'hay que conjurar la crisis que representa para el sistema acusatorio el más de un millón de casos sin resolver'.

Morales, finalmente, agradeció a Santos por haberla incluido en la tercera terna propuesta y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por depositar su confianza en ella.

Por su parte, el jefe de Estado expresó su respaldo a la funcionaria para que realice una labor contundente contra el delito. 'La llegada de Viviane Morales a la Fiscalía General de la Nación es una señal de esperanza para todos los colombianos, que vemos en la impunidad de los delincuentes uno de los grandes problemas del país', dijo Santos, y agregó, dirigiéndose a la nueva Fiscal, que 'le esperan a usted inmensos retos de gerencia, de mejorar y modernizar la investigación criminal, y de especializarla, para combatir esa impunidad que tanto daño hace al país'.