ttt.png

Formar un frente común que 'descubra y deje sin salida a los corruptos' fue la invitación que hizo esta tarde el Presidente Juan Manuel Santos a la nueva Fiscal General de la Nación, Viviane Morales; al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez y a la Contralora General de la República, Sandra Morelli.

'Mi administración está comprometida, visceralmente, en la lucha frontal contra el cáncer de la corrupción, y nos corresponde formar un frente común que descubra y deje sin salida a los corruptos', indicó.

Y agregó: 'De hecho, ese frente común ya está operando, y hemos colaborado —Gobierno y organismos de control e investigación— en investigaciones conjuntas cuyos resultados pronto se darán a conocer a la opinión pública'.

Durante la posesión de la Fiscal Morales, que tuvo lugar en la Casa de Nariño, el Jefe de Estado señaló que con el trabajo conjunto entre el Gobierno, los jueces y los organismos de control se lograrán resultados históricos contra la corrupción.

'Con su llegada a la Fiscalía se completa —con la Contralora Sandra Morelli y el Procurador Alejandro Ordóñez— el cuadro de nuevas cabezas de los organismos de control, fiscalización e investigación, y estoy seguro de que —en cooperación con el Gobierno y los jueces— lograremos resultados históricos', afirmó.

Así mismo, el Mandatario indicó que al igual que se ha combatido a los jefes terroristas los corruptos también serán un objetivo de alto valor para 'localizarlos y neutralizarlos'.

'Así como a los jefes terroristas los convertimos en objetivos de alto valor para localizarlos y neutralizarlos; así como cayeron ‘Jojoy’ y ‘Cuchillo’, ¡estamos combatiendo y seguiremos combatiendo a los corruptos con todas las herramientas a nuestro alcance!', dijo, al tiempo que pidió a los organismos de control que 'nos vigilen con lupa'.

'Como Gobierno, no sólo les aseguro que acataremos, facilitaremos y respetaremos sus decisiones y sus controles, sino que les pido que nos vigilen con lupa, que controlen muy bien nuestras acciones, para que nos ayuden a evitar errores y nos hagan corregir cuando fallemos. Y les pido también que nos acompañen, cada cual desde su órbita constitucional, a que libremos entre todos esa efectiva cruzada contra la corrupción', puntualizó.

Agregó que 'la nueva Fiscal General, la Contralora General y el Procurador General tienen una labor muy importante que cumplir no sólo represiva sino también preventiva, y les pido que la cumplan con la máxima diligencia y el mayor rigor'.

Pidió que se desempeñe la mejor forma de cooperar, con el fin de detener el desangre que supone la corrupción en los organismos públicos y privados.

El Presidente Santos aseguró que una herramienta fundamental para lograr combatir la corrupción será la Ley Anticorrupción.

'Será una política que responda institucionalmente al problema y comprometa tanto el esfuerzo como los recursos de las instituciones públicas, el sector privado, la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil. El estatuto dotará de herramientas útiles y prácticas a los responsables de las investigaciones, permitirá la extinción de dominio de los bienes adquiridos con recursos fruto de la corrupción, hará más severas las penas para los corruptos y regulará el cabildeo ante el Congreso, entre otras medidas', señaló.

Finalmente, el Presidente Santos invitó a la Fiscal, la Contralora, el procurador, los funcionarios del Estado y los representantes del sector privado a 'impulsar esta ley para combatir el peor de los flagelos a los que se enfrenta la administración pública'.