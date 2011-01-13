Por presuntas irregularidades en la elección del contralor de la ciudad de Cali, Miguel Eric Piedrahita López, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, citó a audiencia pública a 11 ex concejales de la capital vallecaucana, que ejercieron en el periodo 2004-2007.

El Ministerio Público informó a través de un comunicado de prensa que la diligencia se cumplirá el próximo 20 de enero a las 8:30 de la mañana en la sede de la Procuraduría General.

'Se trata de los señores: Cesar Tulio Delgado Blandón, actual Senador de la República; Juan Carlos Abadía Campo, José Luis Pérez Oyuela; Nelsy Piedad Varela Marmolejo; Jaime Adolfo Gasca Cuellar; Christian Munir Garcés Aljure, José Fernando Gil Moscoso; Fabiola Perdomo Estrada; Fernando Alberto Tamayo Ovalle; Carlos A. Urrestry Benavides y Clementina Vélez Gálvez', señala.

Los cabildantes, según la Procuraduría, habrían incurrido en una falta 'gravísima'al 'elegir a una persona en la que concurra una causal de inhabilidad'.

Lo anterior porque, al parecer, Piedrahita López ejerció el año inmediatamente anterior el cargo público de Subcontralor de esa ciudad.

El 5 de diciembre de 2006, en acta, se registraron 'una serie de constancias por parte de nueve Concejales que se abstuvieron de votar por el señor Piedrahita

López, en razón a que éste se encontraba inhabilitado (...)'. Y, además, la elección posteriormente fue declarada nula por el Tribunal Administrativo de Cali y el Concejo de Estado.