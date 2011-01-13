Archivo El Heraldo

El fiscal general, Guillermo Mendoza Diago, dejó en claro que una de las condiciones para otorgarles el beneficio del principio de oportunidad a los socios del cuestionado Grupo Nule por el escándalo del cartel de las contrataciones, sería que devuelvan bienes para resarcir el daño causado.

Mendoza Diago explicó, en RCN la radio, que la devolución de propiedades para reparar el daño patrimonial causado a los recursos del Estado es una exigencia que se contempla cuando una persona está buscando que se le conceda la inmunidad judicial a través del beneficio del principio de oportunidad.

'Aquí también se exigen otros presupuestos. Uno de los cuales puede ser en materia de colaboración la devolución de bienes si hay afectación del patrimonio del Estado, del Distrito en este caso, porque la colaboración debe ser determinante, concluyente para que realmente pueda concedérseles una inmunidad', anotó.