Perfil personal.

La abogada de 48 años, madre de tres hijos, fue elegida hace un mes por la Corte Suprema de Justicia. Tras su elección, Morales manifestó que lo primero que iba a hacer al asumir el cargo sería 'estudiar la situación de algunas polémicas investigaciones, como la del escándalo de las escuchas a magistrados, opositores y periodistas hechas por el DAS en los dos Gobiernos de Uribe'.

Decisiones importantes.

En el marco de esa investigación, Morales deberá decidir si imputa cargos contra la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá, y el ex secretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno. También le quedan pendientes otros escándalos como los procesos contra políticos implicados con la ‘parapolítica’, y la entrega de subsidios a familias ricas por parte del Ministerio de Agricultura, durante el programa de Agro Ingreso Seguro.

Santos se pronunció.

El jefe de Estado Juan Manuel Santos destacó las capacidades de Viviane Morales y aseguró que su gobierno 'acatará y respetará sus decisiones', y además, combatirá la corrupción.