El Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, expidió un decreto con el que fueron revocados los decretos que permitieron la designación del General en retiro, Manuel José Bonnet Locarno, como Gobernador del departamento del Magdalena. Se trata del decreto 032 del 11 de enero de 2011, el cual deja sin efecto los decretos 4618 y 4812 de 2010.

El pasado jueves se posesionó el general Bonnet en el cargo, nombramiento en el cual su celebración constó de una lujosa ceremonia con más de 800 personas invitadas.

Noticia en desarrollo.