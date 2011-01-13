ecopetrol.jpg

Lo mató a cuchillazos por orinar una de las paredes de su casa

La Policía reportó ayer el caso de un hombre que mató con un cuchillo a otro por orinar en una de las paredes de su casa en Piedecuesta, Santander. Los hechos ocurrieron cuando la víctima, un joven de 24 años, estaba departiendo con unos amigos en la calle y fue a orinar en la pared de una vivienda de la zona, y el dueño apareció con un cuchillo y le asestó una puñalada mortal en el tórax.

Este año venderán 4% de acciones de Ecopetrol

El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, aseguró que durante este año el Gobierno Nacional venderá el 4 por ciento de las acciones de Ecopetrol, para destinar esos recursos al plan de reconstrucción de las zonas afectadas por la intensa ola invernal actual. La medida, señaló el alto funcionario, recaudaría 1.5 billones de pesos. Echeverry indicó en medio de una teleconferencia con corredores de bolsa nacionales y extranjeros, que el restante 7 por ciento se destinará a un fondo de adaptación, y esos recursos ser emplearán a medida que se vayan necesitando por los damnificados. Finalmente, el Ministro subrayó que entre 2011 y 2014 se venderá una participación en Ecopetrol del 10 por ciento, que equivaldría a unos 8 billones de pesos.

Cae red criminal que llevaba droga de Colombia a España

Fueron detenidos ocho colombianos y españoles pertenecientes a una red de narcotraficantes que operaba en Almería y Madrid, España, y que introducía en este país cocaína procedente de Colombia. La Policía española informó que en la operación se realizaron cinco registros y se intervinieron 4,2 kilogramos de cocaína, además de armas de fuego, adulterantes y anabolizantes.