El ex fiscal general de la Nación interino, Guillermo Mendoza Diago, señaló ayer en diálogo con RCN La Radio, que una de las condiciones con que tendrían que cumplir los Nule para que les sea otorgado el beneficio del principio de oportunidad, en el proceso que se sigue por el 'carrusel' de la contratación en la capital, sería que devolvieran bienes que significaron un posible desmedro patrimonial, para reparar a las víctimas de sus incumplimientos.

Cuando alguien está buscando que se le conceda una especia de inmunidad judicial a través de la aplicación del beneficio del principio de oportunidad con el ente acusador e investigador del país, se hace necesaria la devolución de propiedades como forma de reparar el daño patrimonial causado a los recursos del Estado, explicó Mendoza Diago.

El ex jefe encargado de la Fiscalía explicó, al respecto, que 'aquí también se exigen otros presupuestos. Uno de los cuales puede ser en materia de colaboración, con la devolución de bienes si hay afectación del patrimonio del Estado, del Distrito en este caso, porque la colaboración debe ser determinante, concluyente para que realmente pueda concedérseles una inmunidad'.

Finalmente, el saliente Fiscal interino explicó que el proceso de negociación de los Nule con la Fiscalía apenas está en sus primeras fases.