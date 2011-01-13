Javier Casella / SIG

Viviane Morales se convirtió ayer en la primera mujer que asume como Fiscal General de la Nación en la historia del país.

Al posesionarse, en ceremonia en la Casa de Nariño, la abogada rosarista constitucionalista de 48 años indicó que las primeras metas que abordará serán la de reorganizar administrativamente la entidad, superar los atrasos del nuevo sistema acusatorio y agilizar los distintos procesos e investigaciones 'altamente sensibles'.

Tras el juramento de rigor ante el presidente Juan Manuel Santos, la nueva jefa del ente acusador explicó en su discurso que 'al tomar posesión como fiscal, soy consciente de la enorme tarea que tengo por delante(...), encaminada a reorganizar administrativamente la entidad, a conjurar la crisis que plantea al funcionamiento del sistema acusatorio más de un millón de casos sin resolver; a dar agilidad a los procesos de justicia y paz, y por supuesto, asegurar los resultados en las investigaciones altamente sensibles (...)'.

Morales, finalmente, agradeció a Santos y a los magistrados de la Corte Suprema por haberla escogido.

Por su parte, el jefe de Estado expresó su respaldo a la funcionaria y le dijo que 'acabar con la impunidad es un propósito del Estado y por eso cuente, doctora

Viviane, con todo el compromiso y todo el respaldo de este gobierno para que realice una labor eficaz y contundente contra el delito'.

Agregó el mandatario que estaba seguro 'de que la doctora Viviane pondrá en alto la capacidad ejecutiva y la probidad de las colombianas'.

Por último, Santos se refirió a que estaba completa una especie de trinidad estatal contra la corrupción: 'con su llegada a la Fiscalía se completa, con la Contralora y el Procurador', un frente 'con el que lograremos resultados históricos contra la corrupción'.

La nueva jefa de la fiscalía

Fue Secretaria General del Ministerio de Desarrollo, asesora en la Asamblea Nacional Constituyente y Representante a la Cámara.

Su equipo estará conformado por Juan Carlos Forero, nuevo Vicefiscal General de la Nación.

En la dirección de Asuntos Internacionales estará Josefina Pérez Dávila.

Y en la Dirección Nacional de Fiscalías, Néstor Armando Novoa, antes fiscal ante el Tribunal Superior de Bogotá.