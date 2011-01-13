Archivo El Heraldo

La Comisión Nacional de Televisión de Colombia (CNTV) devolverá más de 26,38 millones de dólares del total de dinero que los 2 canales privados del país debieron pagar por la prórroga de las concesiones que recibieron del Estado, informaron hoy fuentes de ese órgano regulador del sector en Bogotá.

La CNTV decidió el reintegro con base en el estudio de una firma independiente seleccionada como auditora en conjunto con los canales Caracol y RCN para valorar, a partir de la inversión en pauta publicitaria, ambas concesiones, otorgadas en 1999 y renovadas el 9 de enero de 2009.

La tarea la hizo Ernst & Young Audit Ltda., que el pasado día 7 entregó un informe final en el que fija en más de 1,77 billones de pesos (unos 957,33 millones de dólares) el valor de la inversión neta en pauta publicitaria en televisión abierta nacional, regional y local (INPTV) durante 2009 y 2010.

La cifra es superior a la que la CNTV estableció y cobró para la prórroga de las concesiones, por lo que el organismo estatal decidió en una sesión realizada hoy devolver a cada canal 48.999,31 millones de pesos (unos 26,38 millones de dólares).

El órgano regulador observó que lo hará en atención a 'criterios de prudencia, oportunidad y conveniencia', a pesar de que de manera oportuna hizo observaciones a los informes previos de la firma auditora que 'no fueron atendidas en la debida forma'.

Por ello, la CNTV advirtió de que tiene reservado el derecho a recurrir a las 'acciones jurisdiccionales pertinentes' para dirimir las diferencias sobre la INPTV de 2009 y 2010.

Asimismo, para 'cuantificar el mayor valor que resulte por la no entrada en operación del tercer canal de televisión (privada)', agregó la CNTV, que insistió en que siempre tendrá 'en cuenta las inconformidades, reservas y dudas' frente al trabajo del auditor.

La CNTV aplazó en julio pasado la adjudicación de un tercer canal privado, dentro de un polémico concurso que tuvo en principio como oferentes a los grupos españoles Planeta y Prisa y al venezolano Cisneros.

Bajo el alegato de falta de seguridad jurídica, Cisneros y Prisa se retiraron del concurso, que el órgano de control intentó continuar con el único oferente, Planeta.

Sin embargo, debió desistir de ello ante la orden del Consejo de Estado, máxima instancia jurídico-administrativa, de suspensión provisional de la licitación. EFE