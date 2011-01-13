ComisionTV.jpg

El director de la Comisión Nacional de Televisión, Cntv, Eduardo Osorio, informó que la entidad devolverá más de 26,38 millones de dólares del total de dinero que los dos canales privados del país, Caracol y RCN, debieron pagar por la prórroga de las concesiones que recibieron del Estado.

El reintegro fue decidido por la Comisión con base en el estudio de una firma independiente seleccionada como auditora en conjunto con los canales para valorar, a partir de la inversión en pauta publicitaria, ambas concesiones, otorgadas en 1999 y renovadas el 9 de enero de 2009.

De esta manera, el organismo estatal devolverá a cada canal 48.999,31 millones de pesos.

La Cntv señaló que lo hará en atención a 'criterios de prudencia, oportunidad y conveniencia'.