La Policía Nacional convoca a todos los colombianos para que durante los próximos meses se vinculen como oficiales y sub oficiales para suplir las necesidades de seguridad en todos los departamentos del país.
A la convocatoria, que está abierta desde este miércoles, podrán participar profesionales en diferentes disciplinas, así como reservistas y auxiliares de policía que superen las pruebas del proceso de selección.
Los aspirantes deben ser colombianos, no tener hijos, menores de 28 años o de 30 si tienen alguna especialización universitaria y haber logrado un promedio superior a 3.5 durante su carrera.
La policía tiene previsto incorporar 1030 aspirantes a oficial, 1500 a patrullero y 9300 a auxiliares bachilleres.