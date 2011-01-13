Los uniformados pertenecientes a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional resultaron heridos cuando guerrilleros del frente 34 de las Farc hicieron detonar un artefacto explosivo al paso de la tropa, en hecho ocurridos en el corregimiento de la Blanquita Murrí del municipio de Frontino, en el occidente de Antioquia.

En el hecho resultaron heridos los soldados regulares Gabriel Martínez Gómez y Deimer Pacheco Peñata, orgánicos del batallón de infantería número 32 Pedro Justo Berrío, informó Caracol radio.

Los militares heridos por esquirlas en el antebrazo izquierdo, humero y tobillo fueron evacuados en helicóptero a la ciudad de Medellín, donde reciben atención especializada en el hospital Pablo Tobón Uribe, donde los galenos reportaron que se encuentran fuera de peligro.

El comando de la brigada repudió este acto criminal y anunció que lo denunciará ante el comité internacional de derechos humanos.