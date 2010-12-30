Archivo

El presidente Juan Manuel Santos, al término del último Consejo de Ministros de este año, explicó una serie de decretos que permiten destinar billonarios recursos para superar la emergencia invernal.

La primera medida es la creación del Fondo de Reconstrucción, que se nutrirá de los recursos que genere la venta de hasta un 10 por ciento de las acciones de Ecopetrol más recursos de los impuestos.

A través de otros dos decretos del Ministerio de Hacienda, uno tributario y otro para manejo de regalías, se ajusta el impuesto al patrimonio que comenzarán a pagar personas con un patrimonio líquido superior a los mil millones de pesos. Para los contribuyentes con patrimonio líquido entre mil y dos mil millones la tarifa será de 1 por ciento. Los que posean entre dos mil y tres mil, 1,4 por ciento. Entre tres mil y cinco mil, sobretasa del 25 por ciento sobre la tarifa actual que es de 2,4 por ciento. Y para los de más de 5 mil, la sobretasa también es del 25 por ciento sobre la actual de 4,8 por ciento.

El impuesto al patrimonio será pagado por cerca de 32 mil nuevos contribuyentes.

Desde el Ministerio de Agricultura, se expidió un decreto que permite otorgar apoyos financieros, aliviar las deudas y agilizar la entrega de recursos para vivienda de interés social rural a campesinos afectados por las lluvias.

Una medida del Ministerio de Ambiente está orientada a agilizar y hacer más expedito el trámite para entrega de subsidios para vivienda de interés social a las víctimas.

El Ministerio de Educación fijó decretos que garantizarán que 350 mil niños puedan continuar con sus estudios sin ninguna afectación, que se utilicen instituciones escolares para el funcionamiento de más de un centro educativo y que se flexibilice la jornada escolar para que se puedan distribuir las semanas educativas de acuerdo con las necesidades de cada región afectada.

La cartera de Transporte dispuso tres medidas: una, para utilizar a contratistas y concesionarios del Estado a colaborar con maquinaria, equipo y personal para atender de manera inmediata situaciones de emergencia; otra para que se puedan utilizar, temporalmente, predios privados para depositar escombros de las vías afectadas y el último para suspender las restricciones de horario de tipo ambiental para los aeropuertos.

Un decreto del Ministerio del Interior permitirá que bienes en proceso de extinción o ya extinguidos se puedan entregar provisionalmente para ubicación transitoria de personas afectadas; así mismo, se podrán entregar los bienes de manera definitiva a cualquier entidad pública del orden nacional, departamental o municipal y la DNE podrá enajenar bienes que se encuentren en proceso de extinción. TB