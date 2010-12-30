Un cargamento de 6,4 toneladas de cocaína que iban a ser enviadas a Estados Unidos desde Buenaventura, Valle del Cauca, fue incautado ayer por la Policía Antinarcóticos.

El director de esa dependencia policial, general César Augusto Pinzón, informó que se trata del mayor alijo de cocaína decomisado este año en la zona de Pacífico.

La cocaína estaba dentro de unos contenedores en las bodegas del puerto y se cree que pertenecía al narcotraficante Daniel Barrera, alias El Loco Barrera.

'Es un duro golpe a la agrupación liderada por El Loco Barrera en la sociedad que tiene con los hermanos Comba', explicó el general Pinzón.

Añadió el oficial que la droga iba a ser sacada del puerto en lanchas rápidas para traspasarla luego, mar adentro, a embarcaciones más grandes.