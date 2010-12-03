Tres acciones atribuidas a las Farc fueron neutralizadas por tropas del Ejército Nacional en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Huila, informó la entidad castrense en un comunicado.

La primera ocurrió en la vereda La Argelia, del municipio de La Montañita, Caquetá, donde efectivos del Batallón de Infantería 35 ‘Héroes de Guepí’ en el marco de operaciones ofensivas localizaron un escondite clandestino, en el cual la cuadrilla ‘José Ignacio Mora’ de las Farc mantenía ocultos tres artefactos explosivos.

El segundo, se dio cuando tropas del Batallón de Combate Terrestre 124, desplegados en la vereda San Emilio, del municipio de Colombia, Huila, lograron neutralizar de manera controlada tres artefactos explosivos improvisados, instalados por la cuadrilla ‘Armando Ríos’ de las Farc.

Y, por último, un artefacto explosivo, abandonado esta vez, por la primera cuadrilla de las Farc, en el área rural del municipio de Miraflores, Guaviare, fue detectado y posteriormente destruido por expertos en explosivos de la Vigésima Segunda Brigada.