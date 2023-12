Green Day regresa a la música con su nueva canción: Dilemma

Este lanzamiento sucede tras el estreno de "The American Dream Is Killing Me" y "Look Ma, No Brains!", los dos primeros sencillos de su próximo proyecto, programado para salir a la luz el 19 de enero de 2024.

"Saviors" incluirá 15 nuevas canciones del grupo, justo antes de cumplirse 30 años del lanzamiento de su exitoso tercer álbum de estudio, "Dookie", considerado el más destacado de su carrera.

Este decimocuarto álbum cuenta con la colaboración del productor Rob Cavallo, ganador del Grammy, quien previamente trabajó en "Dookie" en 1994 y en "American Idiot" en 2004. "Saviors" es una inmersión en el mundo de Green Day, en su espíritu colectivo como banda y en una comprensión de su amistad, cultura y legado de los últimos 30 años: es divertido, inquietante, con letras honestas y vulnerables, un llamado por los tiempos actuales.